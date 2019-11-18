根尾昂來台打冬盟 有望首度以外野手身分出賽

（中央社記者謝靜雯台北18日電）亞洲冬季棒球聯盟將於23日開打，來台球員中，日職中日龍隊潛力新秀根尾昂備受關注，根據日媒報導，根尾昂有機會在冬盟以外野手身分實戰出賽，將是職棒生涯首次。

亞洲冬季棒球聯盟將於23日在洲際、斗六棒球場兩地開打，總計6隊參賽，其中日本職棒分紅、白兩隊，另有日本社會人隊，在台灣頗有名氣的日職中日龍隊去年選秀第一指名、游擊手根尾昂也在日職白隊名單中。

根據日媒報導，中日隊今天在沖繩秋訓時，總教練與田剛有跟根尾昂面談約10分鐘，詢問根尾昂嘗試外野守備的意願，根尾昂表示願意嘗試，增加各種可能性；與田剛提到，會與冬盟教練團討論，讓根尾昂在冬盟以外野手身分出賽。

根尾昂也表示，收拾赴台參賽的行李會帶齊內、外野手守備用手套。根尾昂上一次在實戰中以外野手身分上場，已經是加入職棒前，去年9月亞洲青棒錦標賽在日本代表隊中，此次若在冬盟以外野手身分出賽，將是職棒生涯首度。

根尾昂說，「無論風向、球場適應，以及守備時球位置的判斷，有很多的問題需要解決」。他也提到，冬季聯盟是今年最後的實戰機會，無論守備位置、打擊調整、身體訓練，有很多事情都需要去做。（編輯：唐聲揚）1081118