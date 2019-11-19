黑豹旗社團球隊南工超水準 麥寮苦戰再見安拿勝

（中央社記者謝靜雯台北19日電）黑豹旗高中棒球賽32強，社團球隊台南高工沒能再寫驚奇，今天與木棒組球隊麥寮高中打至9局下半，麥寮高梓軒再見安，率隊以1比0拿勝；大理高中打線發揮，以17比0、5局擊敗景文高中晉級。

2019年全國高中棒球大賽32強賽，台南高工今天與麥寮高中在天母棒球場交手，台南高工為社團球隊，2017年黑豹旗就曾打入32強，去年黑豹旗更以社團球隊身分，打敗木棒組球隊華德工家，今年32強碰上木棒球隊麥寮高中，麥寮高中曾在2017年黑豹旗拿下第7名。

台南高工今天比賽表現超水準，先發投手葉亭禹用106球投8局，被敲出8支安打，投出4次三振，有效壓制麥寮高中打線，沒有失掉分數，麥寮苦戰，直到9局下半2人出局後，靠著尤聖翔二壘打、高梓軒代打建功，敲出再見安打，驚險晉級16強，台南高工沒能再寫驚奇。

大理高中32強賽與景文高中交手，大理打線發揮，全場敲出17支安打，先發9棒都有安打表現，4棒石偉誠單場3安4打點，扮演打線串聯關鍵，大理終場以17比0、5局提前拿下勝利，晉級16強，16強賽將與麥寮高中交手。

三民高中今天32強賽與崇義高中在台體大棒球場交手，三民比賽前半段積極搶分，首局靠著保送、接連3支安打，攻下2分，3局再靠著單局2支二壘打，多添1分保險分，崇義高中前3局沒能拿下分數，4、5局各拿1分，比賽後半段沒有再添分數，三民終場以3比2拿勝、晉級16強。（編輯：張芷瑄）1081119