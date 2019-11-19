唐西奇生涯新高42分奪大三元 率獨行俠拔馬刺[影]

美國職籃NBA達拉斯獨行俠後衛唐西奇18日轟下生涯新高42分，獨行俠以117比110擊退聖安東尼奧馬刺。（圖取自twitter.com/MavsPR）

（中央社達拉斯18日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）今天轟下生涯新高42分，另有11籃板、12助攻入袋，靠著他拿下「大三元」的帶領，球隊以117比110擊退聖安東尼奧馬刺。

獨行俠目前打了13場比賽，唐西奇就已經拿下6次「大三元」，是全聯盟目前產量最多的「大三元」製造機。

唐西奇的手感今天從一開賽就十分火燙，光是第1節就7投5中攻下17分，其中包括三分球6投4中，並有4籃板、4助攻進帳，獨行俠在首節的命中率高達70.6%，並以36比22領先馬刺。

芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）在比賽剩下1分12秒時的跳投命中，讓獨行俠以112比107領先，馬刺靠蓋伊（Rudy Gay）時間終了前43.6秒砍進3分球，將落後差距追到剩下2分，但唐西奇16秒後還以顏色，同樣飆進三分球，穩住獨行俠領先，最終讓獨行俠收下2連勝。

除了唐西奇的大三元表現，芬尼-史密斯也為獨行俠貢獻22分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）有18分、10籃板的「雙十」演出，布朗森（Jalen Brunson）則挹注11分。

馬刺的狄羅森（DeMar DeRozan）今天攻下他本季最高的36分，阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）貢獻16分，福布斯（Bryn Forbes）有13分進帳。

馬刺今天輸球，吞下近期6連敗，他們在2010-11年球季時，曾在3、4月吞下6連敗，之後就再也沒有輸得那麼慘過。

今天這場比賽，是獨行俠2010年後，第一次能在馬刺手中拿下110分以上的分數。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1081119