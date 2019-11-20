大專棒球聯賽 文化4轟擊敗遠東科大拿2連勝

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，文化大學（圖）20日與遠東科大交手，文化大學打線發揮、全場4轟，以14比3、7局擊退對手，順利拿下2連勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）108學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，文化大學今天打線發揮、全場4轟，終場以14比3、7局擊敗遠東科大，拿下2連勝；高苑科大側投林傳龍完投，以4比2擊敗高雄大學。

文化大學今天與遠東科大交手，文化大學打線發揮，首局靠著單局7支安打，包括蔣少宏的3分砲，攻下5分；2局再起攻勢，陽杰恩敲出2分砲，劉家良跟著開轟，2分砲幫助球隊延續攻勢，曾宸佐滿貫砲，文化單局6安、3轟，一口氣打了12人次，攻下8分、奠定勝基。

遠東科大2局追回1分，4局再靠著接連安打拿下2分，比賽後半段無力追分、吞下敗仗；文化大學單場4轟，是大專聯賽近3年來單隊單場最多轟紀錄，順利拿下開賽2連勝。

高苑科大今天與高雄大學交手，高苑科大側投手林傳龍用122球完投9局，僅被敲出6支安打，包括1發全壘打，失掉2分責失分，表現亮眼，高苑打線適時串連，終場以4比2拿下勝利。

高雄大學107學年度在大專棒球聯賽公開二級拿下亞軍， 108學年度升級打公開一級賽事，昨天不敵中信金融管理學院，今天不敵高苑科大，還在尋求公開一級賽事首勝。（編輯：吳協昌）1081120