林智勝新球季合約待談 盼續留中信兄弟

中職中信兄弟隊野手林智勝23日表示，目前新球季合約狀況還不確定，但已開始自主訓練，考量年紀，「當然希望可以繼續留下來」。中央社記者謝靜雯攝 108年11月23日

（中央社記者謝靜雯高雄23日電）中職中信兄弟隊野手林智勝今天現身徐生明少棒賽任助教，林智勝表示，新球季合約還不確定，「要看雙方的意願」，但已開始自主訓練，考量年紀，「當然希望可以繼續留下來」。

第7屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打，今天除了安排比賽外，也有棒球教室，具台美職棒經歷的退役投手郭泓志、旅美野手張育成、中職富邦悍將隊野手高國輝、兄弟隊野手林智勝出席，任棒球教室助教。

林智勝今年初與球隊簽下「1加1」的合約，但合約內容沒有公布。林智勝表示，根據合約，需要雙方同意，明年合約才會生效，「目前一切未定，現階段交給經紀公司處理」。

林智勝已經開始自主訓練，他也提到，球隊越來越多年輕球員加入，不知道球隊的考量，「自己已經有一點年紀了，但如果有機會，當然可以繼續留下來」。

林智勝面對少棒球員天真的提問，自有一套應對方式，小球員提問很多樣，例如「怎麼處理滾地球不規則彈跳」、「怎麼短打將球點進內野」等等；林智勝下週也會到花蓮參加關懷盃棒球邀請賽，準備競選原住民棒球協會理事長，他表示：「時間到了，前輩要交棒，希望一代接一代，盡自己的力量回饋基層棒球」。（編輯：吳協昌）1081123