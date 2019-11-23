徐生明少棒開打 強敵日本武藏府中2天愛上台灣

（中央社記者謝靜雯高雄23日電）第7屆徐生明國際少棒錦標賽今天在高雄美濃開打，總計32支球隊參賽，今天除了比賽之外，也安排美濃紙傘彩繪體驗；日本武藏府中隊首度來台，笑說兩天就愛上台灣，目標奪冠。

徐生明少棒賽此次有2支國外球隊參賽，實力都不容小覷，日本武藏府中隊上個月剛拿下日本少棒聯盟冠軍、完成2連霸，隊史出過10名日本職棒球員，韓國大邱玉山國小今年也拿下韓國少棒運動會棒球賽冠軍。

徐生明少棒賽今天上午安排比賽，下午則進行由職棒球星擔任助教的「棒球教室」與文化體驗，讓少棒球員體驗美濃紙傘彩繪。

日本武藏府中隊的教練、球員在紙傘上畫上台灣和日本的國旗、發揮創意，武藏府中隊教練吉川卓哉表示，球員和隊職員幾乎都是第一次來台灣，台灣的人民很熱情，「到台灣兩天的時間就愛上這邊」。

吉川卓哉也提到，此次帶隊來台參賽，主要希望可以讓球員體驗日本之外的棒球文化和在地生活，培養球員的國際觀，雖然上個月拿下冠軍的球員班底無法全數來台，但此次的目標還是冠軍；武藏府中隊今天首戰與高雄鼓岩國小交手，以26比1、大比分差拿下勝利。（編輯：吳協昌）1081123