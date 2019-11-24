美濃少棒教育優先 徐生明少棒無緣晉複賽

（中央社記者謝靜雯高雄24日電）徐生明少棒賽地主美濃國小今天連吞2敗、無緣晉級，美濃總教練柯進明說，球員平時訓練都不錯，但遇到高強度比賽表現落差大，有徐生明少棒賽，教育優先、勝負其次，態度最重要。

第7屆徐生明國際少棒邀請賽昨天起在高雄美濃開打，地主美濃國小昨天擊敗高雄忠孝國小，但今天碰到桃園強隊大勇國小以1比23、4局輸球，與韓國大邱玉山國小比賽也以0比6吞敗，預賽戰績1勝2敗、無緣晉級。

美濃國小曾於首屆徐生明少棒賽拿下亞軍，但近年戰力不理想，總教練柯進明表示，球員招生困難，美濃在地國小學生願意加入球隊訓練的不多，有3成的球員需要從外地補齊，目前加上一、二年級的球員，球隊總計才24人。

因為球員戰力不足，雖然外出比賽的機會不少，但低年級學生無法帶出去參賽，每年的徐生明少棒賽是很好的舞台，可以給球員機會，藉此讓他們知道自己與外面強隊的實力落差。

柯進明提到，球員平時訓練表現其實不差，但是碰上有張力的比賽，容易有表現落差，教練團不斷教育球員，場上的輸贏是一回事，重要的是面對比賽的態度。他也提到，相對於一般體育班球隊，美濃的球員「教育優先」，練球時間是在下課後，希望他們也能兼顧課業。

此次分組預賽美濃與韓國大邱玉山、高雄忠孝、桃園大勇同組，柯進明表示，看到分組籤表就知道可能無緣晉級，給球員的目標是每場比賽的內容做好，希望不要被提前結束。（編輯：張雅淨）1081124