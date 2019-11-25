大專聯賽文化分組第一晉複賽 中信學院拚保級

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）A組預賽25日結束，文化大學以分組第一名晉級複賽；中信金融管理學院不敵遠東科大（圖）落入排名賽、力拚保級。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月25日

（中央社記者謝靜雯台北25日電）108學年度大專棒球聯賽（公開一級）A組預賽今天結束，文化大學姚杰宏8局優質先發，率隊以6比1擊敗高苑科大，以分組第一名晉級複賽；中信金融管理學院落入排名賽、力拚保級。

大專棒球聯賽（公開一級）A組預賽19日開打，文化大學今天賽前戰績5勝1敗，今天與高苑科大交手，先發投手姚杰宏表現亮眼，僅在開賽稍微不穩，投出四壞保送、觸身球保送、接連被敲安打失掉1分。

姚杰宏2局回穩，2到8局僅再被敲出1支安打、無失分，今天總計用101球投8局，僅被敲出3支安打，投出7次三振，失掉1分，有效壓制對手打線。

文化大學1局下半就有攻勢，靠著單局4次保送、高飛犧牲打拿下追平分，3到5局各拿1分，7局再靠著觸身球保送、四壞保送、羅人豪安打、盜本壘成功，單局再添2分，順利拿下比賽勝利，以戰績6勝1敗、分組第一名晉級複賽。

中信金融管理學院107學年度在大專聯賽公開二級賽事拿下冠軍，108學年度升級打公開一級比賽，今天預賽終戰與遠東科大交手，中信學院投手群擋不住遠東科大攻勢，終場以5比12吞敗。

中信學院吞下敗仗後，預賽戰績2勝5敗，需打13至16名排名賽，根據規定，公開一級最後兩名的球隊（15、16名），下個學年度將被降級打公開二級賽事，中信學院排名賽力拚保級。

大專聯賽公開一級A組預賽今天結束，分組前4名文化大學、國立體大、南華大學、高苑科大晉級複賽，B組預賽將於12月2日開打。（編輯：張雅淨）1081125