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龜山越級打怪勝韓國 完成徐生明少棒三連霸

最新更新：2019/11/26 19:21
第7屆徐生明國際少棒邀請賽冠軍戰，桃園龜山國小與韓國大邱玉山國小交手，龜山以6比5拿勝、完成三連霸。圖為龜山投手抓到最後一個出局數，振臂疾呼。中央社記者謝靜雯攝　108年11月26日
第7屆徐生明國際少棒邀請賽冠軍戰，桃園龜山國小與韓國大邱玉山國小交手，龜山以6比5拿勝、完成三連霸。圖為龜山投手抓到最後一個出局數，振臂疾呼。中央社記者謝靜雯攝　108年11月26日

（中央社記者謝靜雯高雄26日電）第7屆徐生明國際少棒邀請賽冠軍戰，桃園龜山國小「越級打怪」，與韓國大邱玉山國小交手，兩隊4局打完僵持不下，龜山5局搶分，以6比5拿勝、完成3連霸、帶回冠軍錦旗。

徐生明國際少棒邀請賽冠軍戰今天在高雄美濃國中舉行，桃園龜山前兩屆比賽都拿下冠軍，去年就誓言本屆要完成三連霸、將冠軍錦旗帶回桃園，教練干易哲表示，這批球員去年五年級時就知道自己的任務，多少有些壓力，很開心他們能做到。

龜山在剛落幕的重光盃少棒賽冠軍戰1分輸球、拿下亞軍，此次比賽面對韓國大邱玉山國小，是韓國國內少棒冠軍隊，加上學制關係，韓國球員年齡幾乎都比台灣大半歲、身材突出，比賽前半段龜山落後、追平、再落後，5局把握時機搶分，以1分差順利奪冠，干易哲表示欣慰，「看到他們的努力和成長」。

干易哲感謝桃園市政府、龜山國小，也提到教練團大家分工合作，才可以完成三連霸，他也有感而發，因為越來越多學校有專任教練的缺額，讓教練可以專心教球，厚實台灣的基層棒球實力，「今年台灣在各個層級的國際賽可以有好的成績，是大家努力一起在基層扎根，讓整體實力向上提升的最好驗證」。

干易哲表示，平時很少有機會可以跟韓國這種隊伍交手，球員一開始會把對手想得太厲害，也一直鼓勵他們，「大家一樣都是打棒球，沒有什麼不同」，干易哲感謝中華民國徐生明棒球發展協會，提供這樣的舞台讓球員發揮。

龜山今天冠軍戰先發投手吳旻哲投4局被敲9支安打，失掉4分責失分，拿下大會「功勞獎」，他表示開賽接連被敲安打，是控球做得不好，教練喊暫停後，想辦法把球投到捕手要的位置，後半段越來越穩。

吳旻哲表示，一開始看到韓國隊球員的身材，很怕被他們打出全壘打，但一直告訴自己「不到最後不放棄」，可以擊敗強敵韓國拿下冠軍，也對自己更有信心，他的偶像是旅美日籍球星大谷翔平。（編輯：吳協昌）1081126

第7屆徐生明國際少棒邀請賽冠軍戰，桃園龜山國小以6比5擊敗韓國大邱玉山國小、完成三連霸，先發投手吳旻哲拿下大會「功勞獎」。中央社記者謝靜雯攝　108年11月26日
第7屆徐生明國際少棒邀請賽冠軍戰，桃園龜山國小以6比5擊敗韓國大邱玉山國小、完成三連霸，先發投手吳旻哲拿下大會「功勞獎」。中央社記者謝靜雯攝　108年11月26日
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