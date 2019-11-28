SBL轉播單位出爐 博斯接手

（中央社記者龍柏安台北28日電）超級籃球聯賽（SBL）今天召開球團會議，除確認第17季將於12月14日在台北和平籃球館開打，也公布今年球季將由博斯運動頻道進行轉播。

今年SBL由7支球隊縮水成5隊，且衛冕冠軍富邦勇士也轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），因此新球季開幕戰將由上季亞軍的台灣啤酒，對上例行賽排名第3的桃園璞園建築，洋將異動大限則為明年3月23日

由於球隊縮減，因此新球季賽制也面臨重大改革，例行賽共打8個循環並分為上、下半季，上、下半季冠軍直接進行7戰4勝制的總冠軍賽。

若上、下半季冠軍都為同支球隊，就由年度戰績排名2、3名的球隊，進行5戰3勝制挑戰賽，贏家取得總冠軍的門票，而等待對手挑戰的聯盟頭號種子，在7戰4勝的總冠軍賽則提前握有1勝優勢。

今天球團會議中，也確認新球季的轉播頻道，將由博斯體育台負責，而民眾也可在麥卡貝網路電視收看。

新球季行銷團隊將由展逸國際企業負責，今天的會議中也向各球團介紹未來的計畫，並透露新球季將有校園相關的系列活動，球團也表示將會全力配合，希望能把SBL的招牌重新擦亮。

例行賽週平日仍將維持籃球推廣日活動，各級學校學生憑學生證或穿著制服可享免費入場。（編輯：吳協昌）1081128