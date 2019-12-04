大專聯賽開南單局7分逆轉台體 嘉大預賽3連勝

（中央社記者楊啟芳台北4日電）108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，開南大學7局下攻7分大局，以11比7逆轉台灣體大；嘉義大學靠著田偉宏6局好投，以5比0完封美和科大，取得預賽3連勝。

開南和台體形成打擊戰，開南大學3局下徐威程、湯家豪和詹宗勳都敲安打，取得2分領先。不過4局上台體顏郁軒轟出陽春砲，追回1分，5局上再靠3支安打、1次保送和失誤攻下4分，以5比2領先。

台體在6局和7局上分別得1分，但7局下開南的楊皓然、莊凱文和岳少華連3支安打攻3分，之後連續出現2次保送奉送1分，隨後台體第3任投手楊淳弼又因保送失分，陽尚衛補上安打添加2分，8局下再進帳1分，終場以11比7獲勝。

開南大學大一李灝昇先發4局失4分，因手指指甲斷裂提前退場，總教練郭李建夫認為整體表現不錯，盼藉此讓他學習危機處理能力。打擊部分，郭李建夫表示，「比賽前半段打得太急躁，後面靠著耐心選球，有愈打愈好」。

嘉義大學與美和科大之戰，雙方前3局都沒得分，4局下嘉大黃泉德適時安打，先馳得點；7局下李皓偉敲二壘安打帶動，莊季霖敲安帶1分打點，隨後黃士偉也補上安打送回2分，8局下嘉大再添1分，終場以5比0奪勝。

嘉大先發田偉宏主投6局，僅被擊出3支安打，沒有失分，送出2次三振；李孟璋、吳宇鋒和黃博尉接力登板，合計3局無失分守住勝利。

嘉義大學預賽連3戰完封對手，展現強大的壓制力，總教練鍾宇政笑說：「這不能講出來。」他提到，嘉大投手陣容整齊，先發、中繼和後援分工清楚，一有狀況就會換人，目前投手群的狀況一切都在掌握之中。（編輯：張芷瑄）1081204