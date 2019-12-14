回歸SBL首戰 九太不敵裕隆

第17季超級籃球聯賽（SBL）14日在台北開打，九太科技回歸首戰吞敗，九太教頭劉嘉發（左）賽後表示，下半場無論進攻、防守都展現平時訓練節奏，比賽一度平手、有機會贏球，因此儘管今天輸球，但他感到滿意。中央社記者黃巧雯攝 108年12月14日

（中央社記者黃巧雯台北14日電）SBL九太科技今天對戰裕隆納智捷前3節落後，決勝節曾扳成平手，但最終以90比95吞敗。九太教頭劉嘉發說，球隊下半場攻防都展現平時訓練節奏，儘管輸球，仍感到滿意。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館開打，首戰由新球季回歸的九太科技迎戰裕隆納智捷，其中裕隆新球季開打前大幅補強戰力，網羅林宜輝、簡浩、呂濟而、盧冠軒等人加入，讓劉嘉發肯定具有奪冠實力。

裕隆上半場結束一度以59比41領先，但九太第3節展開反攻，將分數追成8分差，決勝節更一路追趕，靠著于煥亞在倒數6分30秒時，連飆2記三分球，扳成80比80平手，可惜未能再下一城，九太終場以5分差吞敗。

劉嘉發表示，首場比賽上半場可能因球員經驗不足，加上洋將希望求好表現，因此攻防配合出現問題，但球隊下半場無論進攻、防守都展現平時訓練節奏，比賽一度平手、有機會贏球，因此儘管今天輸球，但他感到滿意。

于煥亞認為，第一場比賽可能大家可能過度興奮，上半場完全沒進入狀況，但他認為，九太能在落後18分情況下扳平戰局，證明球隊有一定實力，若能減少失誤，未來贏球機會非常大。

裕隆洋將賽勒（Garret Siler）、維克（Lagerald Vick）先前熱身賽感冒缺陣，新球季首戰歸隊，執行教練李啟億表示，洋將第一次在比賽場上與本土球員搭配，還有很多需要配合的地方，他提到，兩名洋將個人能力沒什麼問題，但球隊遇到亂流時，洋將還需要與本土多溝通。

裕隆此役4人得分雙位數，維克進帳24分最多，呂政儒貢獻19分次佳。

九太以SBL首屆洋將選秀狀元賽森（Franklin Session）表現最佳，首戰就繳出24分、8籃板、10助攻的成績單。（編輯：管中維）1081214