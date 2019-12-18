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12強遭中華隊打退場 南韓左投金廣鉉加盟紅雀

最新更新：2019/12/18 11:06

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）效力南韓職棒（KBO）SK飛龍（SK Wyverns）12季的強力左投金廣鉉，今天同意與美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀簽下兩年800萬美元（約新台幣2億4124萬元）合約。

法新社報導，31歲的左投金廣鉉在2019年賽季出賽31場，投了190又1/3局，繳出17勝6敗，防禦率2.51，送出180次三振，已同意加盟獲得11座世界大賽冠軍的紅雀。

這是金廣鉉第2度入札挑戰MLB。2014年，聖地牙哥教士以200萬美元獲得議約權，但後來合約談不攏，金廣鉉回到飛龍。

金廣鉉效力於飛龍時，防禦率3.27、每9局能繳出出7.8次三振，他因為動了俗稱「湯米約翰」（Tommy John）的韌帶重建手術，2017年整季報銷。

金廣鉉預計將進入紅雀的先發輪值名單，如果有需要的話，他也可能擔任後援投手。

2019年世界12強棒球賽複賽11月12日韓台之役，韓國隊先發投手金廣鉉（Kim Kwang-Hyun）被敲出8安、失3分，先發3.1局提前退場，終場韓國隊以0比7遭中華隊完封。

金廣鉉在2006年世界青棒錦標賽嶄露頭角，獲選為最有價值選手，在8強、4強與決賽登板，拿下4勝0敗。

他是在2007年加入飛龍展開職業生涯，之後在2008年北京奧運4強賽擊敗日本，幫助南韓奪下金牌。

金廣鉉也在2009年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）助南韓贏得亞軍，並在2014年仁川亞運鍍金。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1081218

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