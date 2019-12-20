城市盃青少棒賽21日開打 盼棒球成一輩子興趣

2019年台北城市盃青少年棒球錦標賽21日將正式開打，本屆總計有32支球隊參賽，20日在天母棒球場舉行開幕儀式。（城市盃大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）台北城市盃青少棒賽將於明天開打，此次總計有32支球隊參賽，去年衛冕軍韓國京畿道帶來135公里王牌投手拚連霸，北市體育總會理事長陳炳甫盼棒球成為球員「一輩子的興趣」。

2019年台北城市盃青少年棒球錦標賽將於明天在天母、新生、觀山棒球場等地開打，此次有來自台灣、日本、韓國、香港共32支球隊參賽，今天在天母棒球場舉行開幕儀式。

台北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫表示，國際邀請賽提供各地球員不用出國，就能參加國際賽事的機會，感受國際賽的張力，藉此精進球技，並且贏得友誼，「希望球員珍惜每一場比賽、把握每一次上場機會，棒球不一定成為大家未來的職業，但希望成為一輩子的興趣」。

陳炳甫也提到，此次世界12強棒球賽中華代表隊陣中表現亮眼的球員，包括旅日歐力士隊投手張奕、旅美投手林凱威等人，過去在青少棒時期，也都有參加過城市盃青少棒賽。

去年拿下冠軍的韓國京畿道，此次力拚連霸，總教練洪勝源表示，今年球隊陣容不如去年，加上最近韓國天氣寒冷、下雪，球員出發來台灣前，在國內練習的機會不多，對於此次團隊打擊實力較有把握，也帶來王牌投手朴序晉，最快球速可投到135公里，努力爭取最佳成績。（編輯：陳俊碩）1081220