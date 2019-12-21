林書豪加盟CBA最差一役 球迷首度喊換人

（中央社台北21日電）效力於北京首鋼隊的球星林書豪，昨晚在主場迎戰浙江稠州銀行隊，上半場投12中1僅得3分，球迷首度出現「換林書豪」的聲浪。林書豪賽後也坦承，這是他轉戰CBA以後表現最爛的一場比賽。

綜合陸媒報導，北京首鋼隊20日晚間在主場迎戰浙江稠州銀行隊，比賽開始後，北京隊遲遲找不到狀態，首節就輸了15分。到了第二、三節，落後分數一度擴大到30分；末節因此淪為「垃圾時間」，終場以93比112慘敗。

其中，林書豪不但第一節沒拿到分，上半場投12只中1，僅得3分。在看台上，部分球迷首度喊出「換林書豪」；但許多女球迷依舊高喊「林書豪加油」，力挺偶像。

林書豪下半場雖然在進攻找回感覺，但對球隊頹勢並沒有太大幫助，終場繳出21分、5籃板、3失誤的成績。他賽後迅速脫下球鞋送給一名球迷就黯然離場。

雖然林書豪仍拿到北京首鋼陣中最高分，昨晚也不是他轉戰中國職籃後得分最低的比賽，但林書豪賽後在微博發文坦承，這是他到CBA以後表現最爛的一場比賽。

林書豪說：「如果在以前，我回家然後不會跟任何一個人聊天，大家會害怕跟我講話。我肯定不會在社交媒體發東西，可是從我的籃球生涯我學了很多。」

他說：「我知道我每天有上帝的愛，所以不管我打好還是打不好、贏還是輸、在哪個聯盟打球、投進投不進，我還是很感動很滿足。」

林書豪最後強調，他還很健康，可以追求籃球夢想，仍會用全力去打好球，也很期待下一場比賽。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1081221