ABL塔克大三元做白工 夢想家遭菲律賓火焰逆轉

（中央社記者龍柏安台北22日電）ABL寶島夢想家洋將塔克今天繳出22分、11籃板與11助攻的「大三元」成績單，可惜球隊沒能把握上半場最多的18分領先優勢，最終以99比100遭菲律賓火焰逆轉。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）的寶島夢想家，今年開季苦吞3連敗，在找來上季效力澳門黑熊、素有「大三元製造機」美名的洋將塔克（Anthony Tucker）後，球隊表現也漸入佳境，拉出近來的2連勝。

夢想家今天在彰化縣立體育館迎戰菲律賓火焰，地主開局就用一波12比4攻勢下馬威，首節就曾領先達12分，次節田壘外圍開火，不但命中3分還造成犯規，成功的4分打幫球隊把領先擴大至15分以上。

可惜上半場攻守流暢的夢想家，下半場手感急凍，第3節先被對手打出一波28比18攻勢，也把領先優勢全吐了回去，加上菲律賓火焰洋將魏雅特（Khalif Wyatt）第4節最後27秒，飆進逆轉3分球，助球隊在決勝期再次取得超前。

擁有最後一波進攻球權的夢想家，先是塔克的3分球失手，接下來禁區內也沒能把球撥進籃框，最終以1分之差飲恨，近來的2連勝無奈止步。

夢想家洋將托爾伯特（Jordan Tolbert）今天攻下全場最高的25分，另有9個籃板，而塔克的22分居次；本土方面以楊敬敏的14分最高，張宗憲則拿下13分，而替補登場的田壘則展現高效率，僅出賽短短12分鐘，3分球4投2中也拿下10分。（編輯：張雅淨）1081222