NBA湯瑪斯回應球迷嗆聲 雙方皆遭懲處

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國職籃NBA華盛頓巫師昨天客場對上費城76人，巫師後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）遭地主球迷「問候」後，走到觀眾席「回應」，今天雙方都遭處分。

巫師昨天108比125不敵76人，比賽中發生一段插曲，湯瑪斯走向觀眾席，向發出干擾的球迷抗議，並因此在比賽剩下2分53秒時遭判出場。湯瑪斯之後表示，是因為球迷不斷以不雅字眼和手勢騷擾他，才讓他忍不住回應。

此事似乎與76人主場推出贈送冰淇淋活動有關，只要客場球員在下半場連續兩罰落空，現場球迷就能獲得免費的冰淇淋，可能導致有球迷在比賽中不斷干擾湯瑪斯等巫師球員罰球。

為了預防球迷和球員爭執或敵對的互動，NBA規定，在比賽期間進入觀眾席的球員，將被驅逐出場，並面臨可能的罰款和禁賽。

這次湯瑪斯和觀眾間的言語衝突並未擴大，但湯瑪斯被NBA禁賽兩場，兩名滋事球迷則是被76人球團罰，在1年內不得再進到76人主場，他們買的季票將被註銷。

湯瑪斯被禁賽兩場，接下來巫師踢館紐約尼克和底特律活塞的比賽都不得上場，巫師28日主場迎戰尼克之戰，湯瑪斯才能重新獲得出賽機會。

30歲的湯瑪斯本季在巫師，平均每場比賽有13.6分、4.8助攻、1.7籃板的成績。

運動頻道ESPN報導，76人發言人表示，兩名球迷公然使用不當的言語和手勢，違反了球場規定。而NBA也在開季前就制訂零容忍政策，遏阻球迷辱罵人的行為。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081223