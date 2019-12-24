自認安全無虞 坎特飛多倫多打NBA耶誕大戰

（中央社波士頓23日綜合外電報導）美國職籃NBA球員坎特因批評土耳其總統艾爾段，擔心自己的人身安全，而幾度不願離開美國比賽，但在確定安全無虞後，他將隨塞爾蒂克到加拿大，打對上暴龍的「耶誕大戰」。

波士頓塞爾蒂克的土耳其中鋒坎特（Enes Kanter）今天投書多倫多「環球郵報」（Globe and Mail），宣布了他的立場。這是他在批評艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）領導下的土耳其政府後，多年來第一趟離開美國的旅行。

坎特寫道：「我要感謝（加拿大）總理杜魯道（Justin Trudeau）政府、美國和加拿大執法機關、美國參議員馬基（Ed Markey）、塞爾蒂克、NBA和我經紀人努力不懈，讓我參加對上暴龍的耶誕比賽一事成真，並確保我在那裡的安全。」

坎特10月曾表示，他和隊友佛爾（Tacko Fall）在波士頓的清真寺遭到騷擾。

坎特去年為「時代」（Time）雜誌寫的一篇文章中說，他「現在堪稱沒有國籍的人，基本上不能離開美國」。

今年是坎特NBA生涯的第9年，他身披塞爾蒂克戰袍，打了20場比賽，平均有7.8分、7.3籃板。目前戰績20勝7敗的塞爾蒂克，接下來將對上21勝8敗、大西洋組龍頭暴龍。

上季還在波特蘭拓荒者的時候，坎特擔心若他離開美國，就會遭到土耳其政府的報復，因此沒有在3月1日隨隊到多倫多打例行賽。

他先前還在紐約尼克陣中時，也因為同樣的安全顧慮，拒絕隨隊前往倫敦出戰華盛頓巫師。

坎特因發聲批評艾爾段，去年被土耳其法院以「武裝恐怖組織」成員的罪名起訴，甚至尋求國際刑警組織（INTERPOL）發出「紅色通報」（Red Notice），要拘留坎特並將他引渡。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081224