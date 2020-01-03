SBL板凳奇兵施顏宗飆12分 璞園勝九太

（中央社記者龍柏安台北3日電）桃園璞園建築今天靠著洋將愛德攻下最高的17分，加上板凳奇兵「阿飛」施顏宗異軍突起攻下次高的12分，終場71比66險勝九太科技，除勝率重返5成，也摘下3連勝。

第17季超級籃球聯賽（SBL）本週移師桃園巨蛋體育館，今天共有2場比賽，璞園靠著堅強團隊戰力做後盾，全隊12名球員輪番上陣，除洋將愛德（Edvinas Seskus）攻下最高的17分外，共有9人有得分進帳，遍地開花。

施顏宗上季原本效力達欣工程，由於球隊宣布退出SBL，他才改批璞園戰袍，而他本季前7場出賽僅能繳出場均4.1分、3.7籃板，今天他搖身一變，成了板凳席上火力輸出最旺的球員，不僅拿下次高的12分，另有5籃板與3助攻。

璞園總教練麥班達表示，他認為這場比賽是替補球員救了球隊，他也點名施顏宗，「4個月前他剛加盟球隊時，我就告訴過他，希望他能夠打得High一點」。

施顏宗坦言，璞園的球風與系統都與過去不同，一開始他的確不太適應，不過他和隊友暢談過後，才把心結解開。

另外，裕隆靠著洋將基恩（Marcus Keene）攻下最高的23分、9籃板與6助攻，搭配本土前鋒林宜輝也繳出18分、10籃板的「雙10」成績單，終場以85比74擊敗台灣銀行，逼得對手苦吞近來的3連敗。（編輯：唐聲揚）1090103