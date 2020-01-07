超人霍華德重出江湖 34歲挑戰NBA灌籃大賽

美國運動網站The Athletic報導，在2008年NBA灌籃大賽以超人裝扮一灌成名的「魔獸」霍華德（前），將以34歲的高齡參加2月中在芝加哥的灌籃大賽。（圖取自facebook.com/DwightHoward）

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）美國運動網站The Athletic報導，在2008年美國職籃NBA灌籃大賽以超人裝扮一灌成名的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將參加今年2月中在芝加哥的灌籃大賽。

霍華德以34歲的高齡重出江湖，參加明星賽期間最具娛樂效果的表演活動，這將是1985年的「J博士」厄文（Julius Erving）以來，灌籃賽年紀最老的參賽者。距離霍華德2007年第一次參賽，前後相隔13年，也是前所未見。

雖然相隔10多年，霍華德前3次參賽都很有「梗」。2007年在拉斯維加斯初試啼聲，他同時一邊灌籃，一邊在籃板上381公分高的地方貼了一張印著他的笑臉的貼紙，展現驚人彈跳能力。

2008年在紐奧良，霍華德一灌成名。眾目睽睽之下，他脫下球衣露出超人裝扮、穿上披風，接著在罰球圈起跳，有如超人一樣飛在空中，儘管手沒扣到籃框，但仍把球灌進、拿下冠軍。

2009年明星賽在亞利桑納州鳳凰城，霍華德第3度參與灌籃大賽，雖然沒有奪冠，但精華片段也看得到他。當年冠軍是身高175公分的後衛羅賓遜（Nate Robinson）縱身飛越208公分的霍華德，灌籃成功。

隨著年紀與大小傷痛的累積，霍華德這次參加灌籃大賽，運動能力可能比不上年紀較輕的其他參賽者，不過，關於如何製造戲劇效果、炒熱氣氛，他絕對是有很大的優勢。

曾經擁有明星光環、生涯8次入選明星賽，霍華德今年加入洛杉磯湖人，擺脫低潮，扮演團隊一員，以每場7.1分、6.8籃板、1.4阻攻的成績，輔佐「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis），助湖人在西區排名第一。

The Athletic報導，霍華德是湖人隊今年爭冠的重要拼圖之一，因此他這次到芝加哥參加灌籃大賽，球隊的態度相當謹慎，也計畫好好保護他的身體狀況。（編輯：高照芬）1090107