蔡明覺球員生涯句點對手獻上掌聲 將轉換跑道

台北興富發隊野手蔡明覺（右）7日在爆米花棒球聯盟冠軍戰完成球員生涯最後一個打席，對手合作金庫隊球員也獻上掌聲。中央社記者謝靜雯攝 109年1月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）台北興富發隊野手蔡明覺今天在爆米花棒球聯盟冠軍戰完成球員生涯最後一個打席，對手合作金庫隊球員也獻上掌聲；再踏上熟悉的天母棒球場，蔡明覺回憶湧現，接下來將轉換跑道。

台北興富發隊野手蔡明覺2015年季後遭中職中信兄弟隊釋出，先後效力台中運動家成棒隊、台北興富發隊，確定以爆米花棒球賽事結束球員生涯；蔡明覺今天冠軍戰比賽後半段接替守三壘，9局上場打擊時，不僅隊友歡呼，連對手合作金庫隊球隊都紛紛獻上掌聲，最後敲出三壘方向滾地球出局，完成生涯最後一個打席。

天母棒球場是蔡明覺熟悉的主場，大學時期就讀台北體院，就是在天母棒球場練球，職棒生涯首轟也是在天母棒球場打出來，踏上天母棒球場熟悉的三壘、站在天母棒球場打擊區完成最後一個打席，並在賽後撲壘告別球員生涯，「很多回憶浮現在腦海中」。

蔡明覺表示，剛開始從職棒退下來到業餘隊打球，會擔心外界的期待和看法，反而表現得綁手綁腳，後來轉換心態，「都一樣是打棒球、沒有什麼不同」，選擇以爆米花作為球員生涯句點，他表示，「這是年度最後一個大賽了，希望可以有一個完美的結尾」。

台北興富發隊總教練呂明賜表示，蔡明覺有自己的生涯規劃，謝謝他這些年在球隊的貢獻，結束球員生涯後他將離開球場，已經考取水利處職員，也祝福他轉換跑道順利。（編輯：葉俐緯）1090107