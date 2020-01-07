台北興富發擊敗合作金庫 爆米花棒球賽隊史首冠

第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，台北興富發隊7日投打發揮，終場以5比2擊敗合作金庫成棒隊，拿下隊史爆米花首冠。圖為奪冠後球員開心潑水慶祝。中央社記者謝靜雯攝 109年1月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，台北興富發隊投手群聯手壓制合作金庫打線，打線適時串聯搶分，終場以5比2拿下隊史爆米花首冠，也是睽違4年再於全國成棒盃賽奪冠。

爆米花棒球聯盟冠軍戰，台北興富發隊昨天比賽吞敗，今天與合作金庫在天母棒球場決戰，台北興富發隊2局靠著伊斯坦大．比力安關鍵安打，送回第1分，合庫4局靠蘇偉銓安打、保送、鄭嘉明安打，送回追平分。

興富發隊8局再起攻勢，靠著接連觸身球保送、比力安關鍵安打，一棒超前比分，再靠著何昱德、蔡瑋泰接連安打，單局攻下3分、拉開領先差距，合庫8局下半追回1分，興富發隊9局再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

興富發隊總教練呂明賜表示，近期球隊處於連勝狀態，儘管昨天輸掉比賽很可惜，但沒有特別做什麼調整，今天比賽投手群聯手壓制，僅讓合作金庫隊敲出4支安打，是能拿下比賽的關鍵，團隊凝聚力很好，認真面對每場比賽、每個球，士氣很好。

興富發隊過去曾在第2屆爆米花拿下亞軍，今天順利奪冠，為隊史爆米花首冠，也是繼2015年全國社會甲組冬季巡迴賽後，再度於全國性盃賽拿下冠軍。

呂明賜表示，為了此次比賽移地訓練成效佳，接下來因為天母棒球場整修，球隊沒辦法在這邊練球，備戰3月底開打的全國成棒甲組春季聯賽，會再安排球隊到南部移地訓練、調整。（編輯：謝雅竹）1090107