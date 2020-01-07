走秀初體驗 跆拳道女將蘇柏亞降體重拚奧運

（中央社記者黃巧雯台北7日電）跆拳道好手黃鈺仁、蘇柏亞今天出席運動品牌發表會，獻出走秀的處女秀。兩人後續將參加18日奧運資格賽國手選拔決選，其中蘇柏亞確定要降體重參加49公斤量級，拚奧運資格。

平常在場上與對手較勁，黃鈺仁、蘇柏亞今天換上運動品牌的服飾，以酷酷的表情走秀，並擺出跆拳道出拳的姿勢，充當一日模特兒。由於兩人都是首度上台走秀，蘇柏亞認為是個蠻特別的經驗，黃鈺仁直呼好玩。

由於2020東京奧運跆拳道各量級積分排名前5，可取得門票，但因目前台灣並無選手在前5名內，因此未來需參加4月在中國無錫舉辦的亞洲區資格賽，爭取奧運最後席次。

黃鈺仁、蘇柏亞接下來將先參加18日在國訓中心舉行的奧運資格賽國手選拔決選，力拚參加亞洲區資格賽的機會。黃鈺仁認為，無論對手是誰，就平常心以對，也期許自己在場上能更獨立、更有想法。

蘇柏亞去年曾拿下拿坡里世大運跆拳道女子53公斤量級金牌，但因奧運僅有49、57公斤量級，她透露，去年全運會後已決定要降體重，參加49公斤量級。

儘管降體重過程相當辛苦，但蘇柏亞逐漸掌握到訣竅，她提到，不會太限制自己要吃或不吃什麼，「這樣壓力更大、會更難降」。

對於今年目標，蘇柏亞希望能在東京奧運拿下獎牌，黃鈺仁則喊話要拚奧運金牌。（編輯：戴光育）1090107