SBL台啤輕取裕隆 最快10日上半季封王

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣啤酒今天火力全開，首節就用一波28比11攻勢下馬威，次節就取得20分以上領先優勢，終場74比55輕取裕隆納智捷，最快明天就能登上第17季SBL上半季冠軍王座。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行2場比賽，由於首役台灣銀行幫忙，以90比77擊敗桃園璞園建築，並斬斷對手近來的5連勝，稍晚台啤自立自強再挫裕隆，距上半季冠軍只剩最後2步。

依賽程安排來看，台啤最快明天就能登頂，前提是璞園得先輸給九太科技，稍晚台啤再勝台灣銀行，如此台啤即可提前拿下SBL首座上半季冠軍。

上半季王座就在眼前，台啤今天加足馬力，防守也超級給力，靠著嚴守壓制對手攻勢，讓裕隆半場打完僅拿下23分，全場則也僅繳出55分，逼得對手寫下聯盟本季單場得分最低紀錄。

第4節台啤泰半擁有20分以上領先優勢，由於差距懸殊，最後雙方索性出清板凳，雙雙以全本土球員應戰，最後台啤淨勝對手19分收場。

台啤主控蔣淯安賽後坦言，這場比賽他們就是從防守做起，也靠著侵略性防守迫使對方發生很多失誤，也是成功拉開比分的關鍵。

台啤拿下這一勝後，在本季前11場比賽共拿下10勝，且最快明天就能封王，蔣淯安強調，他們不會刻意去看戰績，因為教練始終告訴他們，「每場都是第1場比賽，我們要做的就是從一開始就盡量做到最好，並且持續到比賽結束。」（編輯：張銘坤）1090109