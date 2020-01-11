更多編輯台推薦新聞：
早安世界》競選活動落幕 今天投票選出新總統新國會
早報

早安世界》競選活動落幕 今天投票選出新總統新國會

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄
運動

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix
國際

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

布里斯本網賽 謝淑薇挺進女雙決賽

最新更新：2020/01/11 12:35

（中央社記者台北11日電）台灣網球一姐謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃，今天在布里斯本網球賽女雙4強賽，以7比6（7比3）、6比3擊敗中國的楊釗煊與烏克蘭的琪涵諾克聯軍，闖進決賽，目標新球季首冠。

澳洲網球公開賽20日即將開打，謝淑薇新球季首站選擇同樣位於南半球澳洲的布里斯本網球賽出發，儘管單打失利，但雙打與史翠可娃（Barbora Strycova）一路過關斬將，闖進4強賽。

謝淑薇與史翠可娃所組成的「台捷聯軍」，今天在4強賽迎戰中國好手楊釗煊與烏克蘭女將琪涵諾克（Lyudmyla Kichenok），開賽遭遇發球局失守、陷入0比3落後。

「台捷聯軍」隨後穩住陣腳，不但第9局破發突圍，也在第10局成功保發，扳成5比5平手，並鏖戰至搶7才分勝負，首盤以7比6（7比3）搶下。

「台捷聯軍」首盤上演逆轉秀，次盤展現絕佳氣勢，連拿3局，開盤與盤末兩度破發得手，以6比3收下決賽門票。

謝淑薇與史翠可娃新球季第一站就順利挺進決賽，下一戰將與澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）與荷蘭對手貝坦絲（Kiki Bertens）所組成「澳荷聯軍」爭冠。（編輯：屈享平）1090111

延伸閱讀
謝淑薇布里斯本網賽雙打得意 扳倒地主開紅盤

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報