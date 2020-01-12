林煜清近4季換3套球衣拚突破 直言沒放棄

統一獅隊「新兵」林煜清12日出席開訓典禮，在年度心願卡上寫下「突破」，希望擺脫過去幾個球季因傷沒能有好成績，有所突破拿出好表現。中央社記者王騰毅攝 109年1月12日

（中央社記者謝靜雯台南12日電）統一獅隊「新兵」林煜清出席開訓典禮，在年度心願卡上寫下「突破」，希望擺脫過去幾個球季因傷沒能有好成績，拿出好表現，近4個球季換3支球隊，林煜清直言：「我沒有放棄。」

中職統一獅隊今天在台南舉行開訓典禮，投手林煜清去年季後遭富邦悍將隊釋出，今年球季確定改披獅袍，近4個球季從中信兄弟、富邦悍將，一直到效力統一獅隊，林煜清換了3支球隊，但他表示，「對於職棒球員來說，當然希望打越久越好，我還沒有放棄」。

林煜清在開訓活動年度心願卡上寫下「突破」，他希望可以突破前幾年的成績和表現，幫助獅隊拿下好成績；去年效力富邦悍將隊，整季一軍僅出賽1場，先發3.2局、無關勝敗，林煜清表示，自己還需要再努力一點。

但林煜清也提到，去年球季在二軍出賽，總計投23場（17場先發），戰績7勝5敗，投球局數99.2局，出賽防禦率3.43，已經是傷後最長投球局數，他直言投球感覺不錯；今年球季，林煜清沒有設定數字上的目標，只求拿出實力，把先前因為受傷沒有發揮的實力表現出來。

林煜清加盟統一獅隊選擇穿10號，他表示過去在大學隊、中華隊多是穿10號，也期許自己可以找回過往的好表現。（編輯：葉俐緯）1090112