陳傑憲失去過更珍惜場上時光 嚮往6搶1資格賽

中職統一獅隊12日在台南舉行開訓典禮，去年球季隊長陳傑憲（右2）將隊長的重擔交接給改選後的新任隊長吳桀睿（右）。中央社記者王騰毅攝 109年1月12日

（中央社記者謝靜雯台南12日電）中職統一獅隊野手陳傑憲歸隊，去年因傷影響出賽，他珍惜場上時光，加倍訓練盼有好結果，至於6搶1奧運棒球資格賽，陳傑憲說為國爭光是從小到大的目標，但一切還是以獅隊為主。

中職統一獅隊陳傑憲，去年遭觸身球砸中右手小指骨折，球季報銷，因傷脫隊對獅隊戰力是重傷害，陳傑憲因傷休養約半年，季後投入訓練，主動要求延長秋訓，他表示，「已經少人家這麼多時間了，要用更多時間補回來」。

陳傑憲直言，因為失去過特別珍惜，訓練累時會想到，因為受傷錯過很多，今年特別帶勁，自主訓練也花比別人多2倍、3倍的時間，希望可以收到好的成果。

陳傑憲表示，目前跟著球隊打擊、守備訓練，感覺身體已經完全沒有問題，等到下一階段投打練習，也可以更進一步掌握狀況。

陳傑憲新球季唯一目標站穩游擊防區，他表示明白自己的不足，也知道競爭者很多，希望今年可以突破重圍，為球隊勝利做出最大貢獻。

至於4月1日開打的奧運棒球最終資格賽6搶1，陳傑憲表示，在世界12強棒球賽期間，看著中華隊球員場上為國家榮譽努力，覺得他們很帥，「可以打國家隊是很光榮的事情，身為球員的我，從小到大都是以國家隊為目標」，但因為長時間沒有比賽，一切以獅隊為優先，其餘的看國家隊的需求與球團的安排。

今天開訓活動上，球員寫下年度心願卡，陳傑憲發揮創意，除了喊出「2020，統一要贏」，也想出「統一高顏值、打出高價值」創意口號，現場球迷反應熱烈。（編輯：葉俐緯）1090112