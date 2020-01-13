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6搶1將開選訓會議 洪一中表態決定權給富邦

最新更新：2020/01/13 17:21

（中央社記者楊啟芳高雄13日電）中華職棒今天表示，明天在體育署將舉行6搶1選訓會議。不過中華隊總教練尚未出爐，富邦悍將教頭洪一中也在下午表達明確立場，將決定權給公司，只要球團點頭就會接。

中職今天發出的採訪通知提及，2020東京奧運中華隊選訓委員會將於明天在教育部體育署召開，並於會後說明會議內容及進度。

6搶1東京奧運最終資格賽將於4月1日開打，不過中華隊總教練人選尚未出爐，中職目前仍設定富邦悍將教頭洪一中為唯一人選。

悍將今天於高雄開訓，對於明天要召開的選訓會議，洪一中表示，知道這件事情，不過個人認知是要針對去年11月的世界12強賽做檢討報告，「一個大比賽一定會有選訓會議去檢討，我不會去，但一定要有一個12強教練出席，所以甘蔗（黃甘霖）會去。」

至於選訓會議要討論的6搶1事項，洪一中表示並不曉得，「不管我要不要接，他們不要直接來找我，而是找富邦公司，現在不是我要跟不要的問題，現在是公司願不願意我去。」

洪一中今天下午首度表態明確立場，將決定權留給富邦球團，「由公司來決定，只要公司說可以，我就要去，只要公司說不行，我就不去。高層談過之後，再把結果通知我就好。」（編輯：張雅淨）1090113

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