雷納德連4場破30 快艇痛宰魔術[影]

美國職籃NBA洛杉磯快艇16日晚間主場迎戰奧蘭多魔術，雷納德（中）個人拿下全場最高32分，幫助球隊最後以122比95痛宰魔術。（圖取自facebook.com/LAClippers）

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今晚在主場迎戰奧蘭多魔術，快艇得分之鑰雷納德個人拿下全場最高32分，幫助球隊最後以122比95痛宰魔術。這也是雷納德連續第4場得分至少30。

總計雷納德（Kawhi Leonard）全場20投12中，三分球投7中4，搭配替補中鋒哈洛（Montrezl Harrell）斬獲21分，快艇收下近5戰的第4勝。

而隊友沙米特（Landry Shamet）13分，威廉斯（Lou Williams）與格林（JaMychal Green）分別進帳11分，尤其格林還抓了13個籃板，也是快艇主場揚威的致勝功臣。

另一主將前鋒喬治（Paul George）因傷連續第4場作壁上觀，不過陣容有缺的快艇絲毫不受影響，依然制霸全場。

魔術方面，中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）22分9籃板，高登（Aaron Gordon）11投8中，超過7成的命中率得20分，羅斯（Terrence Ross）也有16分的表現。

此外，福尼耶（Evan Fournier）摘下15分，傅爾茲（Markelle Fultz）則拿11分。

魔術前場比賽也是在洛杉磯對決湖人，最後以119比118險勝，當時福尼耶因傷缺陣，傅爾茲拿下生涯第2度大三元。

這場比賽第二節開打不到4分鐘，快艇包括哈洛連得5分的一波16比0攻勢，50比29領先21分奠定勝基，並以67比48的優勢打完前兩節，此時雷納德即已囊括22分。

來到下半場，魔術依舊欲振乏力，比數大幅落後，終場以95比122敗北。目前魔術的戰績20勝22負在東區暫居第7，快艇則是29勝13負暫居西區第3。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1090117