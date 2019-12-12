雷納德轉隊後首返多倫多 全場球迷高喊MVP喝采

（中央社多倫多11日綜合外電報導）本季轉戰快艇的雷納德重返多倫多，獲滿場球迷高喊MVP喝采，今天領取上季總冠軍戒指的他先前坦言離開暴龍是「困難的決定」，上場後卻毫不手軟，率隊擊敗老東家。

美國職籃NBA洛杉磯快艇今天客場挑戰上季總冠軍多倫多暴龍，雷納德（Kawhi Leonard）也隨快艇到多倫多比賽，這是他簽下3年1.03億美元（約新台幣31.53億元）合約轉戰快艇後，首度在暴龍主場出賽。

這次重回多倫多，雷納德先前在談到離開暴龍的決定時說：「我確實曾慎重考慮要再和暴龍簽約，…，我沒有急著做出決定，我和球隊管理層討論了細節，這是很難做出的決定。」

雷納德生涯前7季都在聖安東尼奧馬刺度過，上季轉到暴龍，雖只待了一季就在本季改披快艇戰袍，但他助暴龍奪得隊史首座總冠軍，也榮獲總冠軍賽最有價值球員（MVP），讓他深受當地球迷愛戴，即便最後沒有續留暴龍，這次仍獲滿場球迷的熱情歡迎。

快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽前受訪時說：「這就像電影『神鬼戰士』（Gladiator）裡，主角麥希穆斯（Maximus）重回競技場的盛大場景一般。」

瑞佛斯說：「他（指雷納德）是冠軍，謙遜且正確地完成所有的事，稍早我還開玩笑說，這是介紹他很好的台詞。」

今天賽前，暴龍在球場大螢幕播放雷納德上季率隊奪冠的影片，感謝他對暴龍的貢獻，全場球迷為他起立歡呼，並對他高喊MVP，影片結束後，雷納德和暴龍包括教練團、球員在內的球隊人員一一擊掌，並從前隊友勞瑞（Kyle Lowry）手中接獲冠軍戒，隨後並舉手向滿場球迷致意。

但比賽開打後，雷納德就將私人情誼擺一旁，整場比賽包括三分球4投2中在內，14次出手命中8球，攻下全隊最高23分，讓快艇在上半場以64比46領先，並在最終以20分差距贏球，拿下近期3連勝。

快艇今天7人得分達兩位數，除雷納德以外，替補的威廉斯（Lou Williams）攻下全隊次高18分。

在家作戰的暴龍今天4人得分達兩位數，其中西雅坎（Pascal Siakam）轟下全場最高24分，鮑爾（Norman Powell）貢獻22分。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1081212