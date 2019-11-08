快艇對雷納德健康說辭不一 挨罰5萬美元

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）快艇以養傷為由讓陣中頭號球星雷納德輪休獲NBA同意，但總教練瑞佛斯受訪時露餡，讓聯盟決定對球團前後不一的說詞開罰。

美國職籃NBA洛杉磯快艇最近一次接連兩天出賽的首戰，快艇124比129不敵密爾瓦基公鹿，那場比賽雷納德（Kawhi Leonard）並未上場。

6日聯盟表示，快艇的傷兵報告中，將雷納德列為膝蓋痠痛，因此聯盟同意快艇的決定，讓雷納德可以不打快艇對公鹿的比賽。

但之後瑞佛斯（Doc Rivers）卻在受訪時說：「我想雷納德已說了，他一直都覺得（膝痛）沒有好轉，而我們的工作就是要讓他保有良好狀態，這很重要，何況他在上季的季後賽上場很多時間。」

「所以，嗯，這（不派雷納德出場）其實並非真的與他健康有關，而是我們的某種方法，只是希望他的（膝痛）感覺會逐漸好轉。」

瑞佛斯這番帶有語病的話，被聯盟逮到把柄。

聯盟官員今天在聲明中說：「快艇包括總教練瑞佛斯的言論中，對雷納德健康狀況的說詞前後不一，NBA因此對他們處以5萬美元（約新台幣151萬元）的罰款。」

雖然對快艇開罰，但聯盟表示他們採信雷納德確實有傷。

NBA有規定，不讓健康球員參加有全國轉播的重點賽事，將被罰款10萬美元（約新台幣3060萬元）。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081108