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林宜輝關鍵上籃 SBL裕隆勝台啤

最新更新：2020/01/18 22:33

（中央社記者龍柏安台北18日電）在決勝關鍵時刻，裕隆納智捷前鋒林宜輝發揮老將價值，全場僅拿8分的他，在最後把握機會突破防線上籃得手，幫助球隊以76比74扳倒上半季龍頭台灣啤酒，成了致勝功臣。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行2場比賽，晚場裕隆納智捷與台灣啤酒打出精彩一役，全場攻下最高30分的裕隆洋將基恩（Marcus Keene），原要主導最後一波攻勢，沒想到隊友林宜輝跳出來搶鏡，反成了最佳男主角。

致勝功臣林宜輝賽後笑說，當時他是幫射手「男模」（呂政儒）擋人，沒想到對方卻漏了他，「所以我就做最有把握的事，就是上籃，很開心我也把球放進去。」

基恩今天火力全開，全場16投10中，包括三分線8投中3，外帶9罰7中，除轟下最高的30分、還有11籃板與8次助攻，光他一人的火力，就和台啤2名洋將抵銷，也逼得台啤吞下近來的3連敗。

稍早台灣銀行則是靠著開局一波17比7的攻勢，早早奠定優勢，在一路領先情況下，終場以94比67輕取九太科技，上半季以8勝8負封關，勝率也突破5成大關，並逼得九太吞下第12敗。（編輯：李錫璋）1090118

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