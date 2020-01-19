SBL台銀上半季打出驚奇 年假可放12天

（中央社記者龍柏安桃園19日電）台灣銀行今天靠著下半場49比33的攻勢逆轉戰局，終場80比67扳倒聯盟龍頭台灣啤酒，賽後總教練陳國維也透露，農曆年節球員可放好放滿，一共可放12天。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行上半季封關戰，台銀全隊12人輪番上陣，共有11人有得分進帳，不但扳倒台啤，也將本季最佳的連勝場次推進至4場。

台銀今天贏球後，上半季戰績以9勝7負，和裕隆納智捷持平，不過因對戰得失分劣勢，排名屈居第3，菜鳥教頭陳國維坦言，球員能打出這樣的戰績，連他也嚇了一跳。

陳國維笑說，7個月前他接下球隊兵符，只想要把球隊打造成一支理想中的隊伍，沒有設定戰績和排名，如今球員爭氣，對他們教練團來說也是另一種肯定。

由於今天比賽結束後，上半季就告一段落，接下來就將迎接農曆新年，陳國維透露，一開始預計只放7天，但球隊戰績走揚，教練團討論過後，決定將假期延長至12天，台銀也堪稱是聯盟最幸福的球隊。

陳國維強調，過去他也會擔心假放得太多，球員狀態拉不回來，「不過體能訓練師告訴我，台灣球員往往忽略休息與放鬆，加上前幾次放完假後球員回來，狀況也維持的不錯，所以這次我們就讓大膽讓他們放12天。」

本季台銀上下以「信任」為主軸，陳國維也透露，假期雖長，不過仍會開課表給球員，希望大家能夠初四開始依照課表自主訓練。（編輯：張雅淨）1090119