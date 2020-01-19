更多編輯台推薦新聞：
獅子攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不捕殺
國際

獅子攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不捕殺

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

學測109年各科試題解答一覽
生活

學測109年各科試題解答一覽

習近平姓名自動翻譯出現不雅字眼 臉書致歉
國際

習近平姓名自動翻譯出現不雅字眼 臉書致歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

SBL台銀上半季打出驚奇 年假可放12天

最新更新：2020/01/19 21:06

（中央社記者龍柏安桃園19日電）台灣銀行今天靠著下半場49比33的攻勢逆轉戰局，終場80比67扳倒聯盟龍頭台灣啤酒，賽後總教練陳國維也透露，農曆年節球員可放好放滿，一共可放12天。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行上半季封關戰，台銀全隊12人輪番上陣，共有11人有得分進帳，不但扳倒台啤，也將本季最佳的連勝場次推進至4場。

台銀今天贏球後，上半季戰績以9勝7負，和裕隆納智捷持平，不過因對戰得失分劣勢，排名屈居第3，菜鳥教頭陳國維坦言，球員能打出這樣的戰績，連他也嚇了一跳。

陳國維笑說，7個月前他接下球隊兵符，只想要把球隊打造成一支理想中的隊伍，沒有設定戰績和排名，如今球員爭氣，對他們教練團來說也是另一種肯定。

由於今天比賽結束後，上半季就告一段落，接下來就將迎接農曆新年，陳國維透露，一開始預計只放7天，但球隊戰績走揚，教練團討論過後，決定將假期延長至12天，台銀也堪稱是聯盟最幸福的球隊。

陳國維強調，過去他也會擔心假放得太多，球員狀態拉不回來，「不過體能訓練師告訴我，台灣球員往往忽略休息與放鬆，加上前幾次放完假後球員回來，狀況也維持的不錯，所以這次我們就讓大膽讓他們放12天。」

本季台銀上下以「信任」為主軸，陳國維也透露，假期雖長，不過仍會開課表給球員，希望大家能夠初四開始依照課表自主訓練。（編輯：張雅淨）1090119

延伸閱讀
SBL台銀雙洋將逞威 斬斷璞園5連勝

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報