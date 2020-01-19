愛德再見灌籃 SBL璞園險勝九太保5成勝率

（中央社記者龍柏安桃園19日電）桃園璞園建築今天靠著洋將愛德（Edvinas Seskus），在比賽結束前最後1.8秒快攻灌籃，助球隊以75比70險勝九太科技，上半季以8勝8負作收、恰好保住5成勝率。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行上半季封關戰，待晚間璞園與九太賽事結束後，球隊也紛紛進入休兵期，下半季賽事則於3月7日在板橋體育館登場。

今年SBL縮編只剩5支球隊，其中僅有璞園與九太以單洋將應戰，璞園成功保住5成勝率，排名聯盟第4，反觀九太僅拿下3勝、苦吞13敗，上半季排名墊底。

談到上半季球員表現，璞園總教練麥班達坦言，在僅有單洋將的前提下，球隊仍能打出競爭力實屬不易，他坦言：「身為教練永遠都不會滿意，但球員真得很辛苦。」

麥班達認為，今天比賽的過程，宛如球隊上半季的縮影，「我們可以打出一波5連勝，也能吞下一波4連敗。」就像比賽中球隊打出一波小高潮，沒多久又把優勢吐回去，「雖然不是一個完美的結局，至少是先告一段落。」

九太在上半季表現不盡理想，總教練劉嘉發透露，下半季將會補強，另一名新洋將預計2月初就會抵台與球隊會合，也希望透過新的洋將加盟後，能夠提升球隊戰力，並且拉抬戰績，打出耳目一新的內容。（編輯：李錫璋）1090119