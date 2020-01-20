澳洲球后巴蒂上演逆轉秀 拿下澳網首勝

世界排名第一的澳洲球后巴蒂20日在澳網公開賽逆轉挺進第2輪賽事。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）世界排名第一的澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天有驚無險，在澳洲網球公開賽首輪上演逆轉秀，擊敗排名第120的烏克蘭女將朱蓮科（Lesia Tsurenko），挺進第2輪賽事。

巴蒂在潮濕的墨爾本主場享有澳洲球迷加持，雖以5比7丟掉首盤暫時落後朱蓮科，但隨後以6比1、6比1連下兩盤，扭轉戰局。

23歲的巴蒂賽後提及，首盤雖然表現欠佳，但她總覺得一切在掌控之中。她表示：「這一切都很好，回到這裡真是太好了。」

另外，巴蒂也形容墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）球迷的支持「完全令人難以置信」，表示自己總是希望在這裡打球。

巴蒂在下一輪可能遇上斯洛維尼亞好手赫考格（Polona Hercog）或是瑞典女將皮特森（Rebecca Peterson）。

巴蒂面臨將澳網女單后冠留在家鄉的壓力，上次澳洲奪下澳網女單冠軍是在1978年，由澳洲女將歐尼爾（Chris O'Neil）封后。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090120