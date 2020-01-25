NBA首場巴黎例行賽 安特托昆博30分率公鹿滅黃蜂

（中央社巴黎24日綜合外電報導）美國職籃NBA今天首次在法國巴黎進行海外例行賽，密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳出30分、16籃板、6助攻，率隊以116比103擊敗夏洛特黃蜂。

公鹿在上半場落後，直到第3節末段才追到78比78平手，比賽進入第4節，替補球員康納頓（Pat Connaughton）灌籃以80比78超前黃蜂。

之後公鹿諸將聯手發威，柯佛（Kyle Korver）3罰皆中，密道頓（Kate Middleton）射進一計三分彈，助公鹿在第4節開始沒多久就打出一波11比2攻勢，並一路領先至比賽結束。

除了安特托昆博拿下「雙十」表現，公鹿後衛布萊索（Eric Bledsoe）也砍下20分，板凳出發的希爾（George Hill）貢獻16分，密道頓挹注14分，羅培茲（Brook Lopez）拿下12分。

整體而言，公鹿全場投籃命中率達50.6%，黃蜂只有37.2%，但黃蜂板凳球員表現較佳，替補上陣的蒙克（Malik Monk）摘下31分，威廉斯（Marvin Williams）也挹注18分。

黃鋒後衛葛理翰（Devonte' Graham）繳出19分及全隊最多的7籃板，羅齊爾（Terry Rozier）也有13分貢獻。

公鹿今天拿下8連勝後，本季例行賽戰績來到40勝6敗，創下隊史最佳的前46場比賽戰績。過去的隊史最佳紀錄是在1970至71年球季，當時公鹿的前46場比賽戰績是39勝7敗，最後拿下當年球季總冠軍。

公鹿目前戰績高居全聯盟龍頭。黃鋒則寫下8連敗，目前以15勝31敗排名東區聯盟第12。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090125