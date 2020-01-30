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澳網女單科甯挺進決賽 巴蒂地主冠軍夢碎

最新更新：2020/01/30 14:35

（中央社墨爾本30日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女單賽事今天大爆冷門，拚勁十足的第14種子、美國選手科甯（Sofia Kenin）撂倒當今球后、地主希望巴蒂（Ashleigh Barty），生涯首度挺進大滿貫賽決賽。

科甯以7比6（8/6）、7比5直落兩盤取得晉級，2月1日決賽將挑戰第4種子羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）和非種子西班牙選手蒙奎露薩（Garbine Muguruza）之間的勝方。

莫斯科出生的科甯今年21歲，今天勝出後自己也一臉不可置信，直說巴蒂「是難纏的對手，表現極為出色，我得真的絞盡腦汁才找出致勝之道」。

「我真的啞口無言，實在不敢相信，我從5歲就夢想這一刻。」

賽前巴蒂與科甯交手握有4勝1敗優勢，力拚成為42年來首位在澳網女單奪冠的地主選手。

首盤不時見到科甯受挫神情，甚至因打不好摔拍洩憤，但她穩住陣腳，救下3個破發點拚到3比3平手，最後還逼出搶七局。

在攝氏38度高溫下，科甯化解兩個盤末點，並把握良機成功拿下第一盤，現場觀眾頓時鴉雀無聲。

科甯第2盤逆轉4比5頹勢，並在巴蒂發球局中成功拿下第2個賽末點，取得決賽門票。

科甯賽後謙虛說，巴蒂有些球「表現十分精彩，也十分難纏，不愧是世界第一的好手，能勝出我真的很感激」。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1090130

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