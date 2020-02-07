衛斯布魯克豪取41分 火箭強壓湖人笑納4連勝

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天作客洛杉磯湖人，火箭擺出小球陣容奏效，加上球星衛斯布魯克狂砍41分，幫助球隊終場以121比111擊退西區龍頭紫金軍團，笑納4連勝。

火箭「大鬍子」哈登（James Harden）挑籃破網為球隊首開紀錄，主場的湖人不甘示弱，逐漸展開攻勢，首節打完紫金軍團以29比28取回領先優勢。

雙方你來我往互有領先，上半場鐘響前湖人後衛葛林（Danny Green）外線出手命中一記三分球，硬是將比分戰成63比63平手。

來到第3節，兩隊一開始難分軒輊，陷入鏖戰，但火箭衛斯布魯克（Russell Westbrook）火力全開，單節轟下16分，休士頓大軍本節尾聲打出一波14比9攻勢，以97比93、4分領先進入比賽最後關頭。

末節倒數8分鐘，湖人卡盧索（Alex Caruso）飆進一記三分彈帶動湖人火力，打出一波7比0攻勢扳平戰局。

火箭從明尼蘇達灰狼交易來的科溫頓（Robert Covington）接連投進兩記三分球，最終主場的湖人無力逆轉戰況，以111比121吞下敗陣。

火箭衛斯布魯克此役奪下41分、8籃板外加5助攻，團隊全場投進19顆三分球，且有6人得分達二位數。

湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）繳出全隊最高32分，外加13籃板和3助攻表現，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）則有18分、9籃板和15助攻成績。

收下近期4連勝的火箭目前戰績33勝18敗，位居西區第4；輸球的湖人戰績38勝12敗，仍暫居西區龍頭寶座。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳亦偉）1090207