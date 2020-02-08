中華男籃歸化人選 教頭帕克觀察米勒SBL表現

（中央社記者黃巧雯新北8日電）SBL桃園璞園建築新洋將米勒能否成為中華男籃歸化人選之一，中華男籃總教練帕克今天表示，看起來米勒外線手感不錯，是未來與籃協討論的歸化人選之一，將觀察米勒在SBL表現。

備戰亞洲盃男子籃球資格賽，中華男籃今天前往位於新北市新莊的晧宇國際亞洲區籃球培訓中心，與超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築進行友誼賽，璞園除了派出洋將愛德（Edvinas Seskus），上週報到的新洋將米勒（Quincy Miller）也首度上陣。

有關中華男籃歸化人選，今年27歲、身高208公分的米勒先前曾遭外界點名，中華隊總教練帕克（Charlie Parker）首度近距離觀察米勒，他給予「外線手感不錯、防守普普」的評價，但他強調，覺得米勒是封阻型球員，但今天比賽並未展現。

不過帕克認為，米勒是未來可與籃協討論的歸化人選之一，也可透過後續SBL賽事觀察米勒適應情況。

過去中華隊歸化人選大多鎖定中鋒，帕克表示，近年來台灣籃壇也培養出陳冠全等本土長人，他認為或許尋找規劃人選也能有不同的思維。

桃園璞園建築總教練麥班達表示，米勒去年幾乎沒打球，上週才報到，首週最大的挑戰就是克服時差，還調整體能狀態以及節奏，本週剛與球隊練球3、4次，今天首度上場比賽，目前還未演練戰術，只先讓米勒多瞭解球隊和台灣的打法。

對於米勒能否成為歸化人選，麥班達透露，已告訴米勒，「籃協或是誰看到他是其次，他就先在璞園好好打」。

米勒2012年參加美國職籃（NBA）選秀，3年NBA資歷，曾效力於丹佛金塊、沙加緬度國王與底特律活塞等隊。（編輯：張芷瑄）1090208