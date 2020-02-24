匈牙利桌球公開賽遭逆轉 鄭怡靜奪下亞軍

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天凌晨在匈牙利桌球公開賽決賽，於搶先聽牌的情況下連丟2局，最終以3比4遭日本一姐伊藤美誠逆轉，無緣冠軍。

鄭怡靜2月15日剛過28歲生日，本週赴布達佩斯參加匈牙利公開賽狀態不錯，前3輪1局未失，直到4強賽遭遇排名第9的石川佳純（Kasumi Ishikawa）陷入苦戰，激戰7局才克服對戰劣勢，以3比4險勝，擊碎日本包辦女單冠、亞軍的美夢。

鄭怡靜稍作休息後，決賽對戰世界排名第3的伊藤美誠（Ito Mima），上演台、日一姐大戰，雙方生涯7度對決，鄭怡靜僅拿下2勝，且近期對戰2連敗。

鄭怡靜開賽一度緊追不捨，但未能扭轉戰局，以7比11讓出首局，次局捲土重來，以11比1強勢扳回一城。

不過，鄭怡靜第3局未能把握機會，以6比11棄守，但鄭怡靜仍沉穩應對，第4局以11比7再度扳平戰局。

鄭怡靜第5局乘勝追擊，拉出6比1攻勢，輕鬆以11比2搶先聽牌，但第6局卻在最多領先4分情況下，以9比11遭逆轉。

雙方決勝局上演拉鋸戰，但鄭怡靜在6比4領先情況下，未能守住領先優勢，遭對手強拉7比1攻勢反超，最終以7比11吞敗，將冠軍拱手讓人。（編輯：陳彥鈞）1090224