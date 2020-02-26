萬金石馬拉松如期辦理 新北文宣：媽祖叫我跑

新北市政府為3月將如期登場的2020萬金石馬拉松推出宣傳海報，在市府大廳懸掛「籤運與神同行」、「雙腳有點不行」、「媽祖叫我跑」等巨幅海報，十分吸睛。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年2月26日

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜今天表示，已做好萬金石馬拉松準備，隨疫情檢討因應。市府體育處表示，仍於3月15日比賽，但取消中、港、澳、韓206名選手參賽資格，並消毒全區與會場、賽道。

新北市長侯友宜今天主持市政會議，他說，因應武漢肺炎可能的社區感染，大型宮廟活動、室內集會等人潮擁擠、密集接觸的活動要取消，他也不支持大甲鎮瀾宮的媽祖遶境活動。

對於參賽選手與工作人員有7200人的萬金石馬拉松比賽，市府今天推出「媽祖叫我跑」文宣，除電梯內廣告，也在大廳懸掛「籤運與神同行、雙腳有點不行、媽祖叫我跑」巨幅海報，及女王頭意象造景。

侯友宜在市政會議接受中央社記者訪問說，戶外運動有益健康、提升免疫系統，技術上只要區隔出發人次不要人擠人，只要不長期逗留還是可舉辦。

他說，中央可指導與提醒疫情與活動的建議，但地方對掌握執行狀況比較精準，大型戶外活動不能說不辦就不辦。市府已做好準備並隨疫情發展檢討技術層面。

市府體育處長洪玉玲告訴中央社，依指示並配合中央流行疫情指揮中心聲明，萬金石馬拉松照常舉行，但隨中央對各國的管制規定，昨天決定擴大限制韓國選手也不能參賽，共取消中、港、澳、韓206名選手來台灣參賽資格。

體育處說，因應疫情將取消室內運動博覽會，取消開幕、熱身、現場領成績、會場熱食等活動。另外，選手改在市府市民廣場戶外領取物資。補給站的食物改單包裝、水果用杯裝。

體育處說，包括會場、賽道及所在行政區都消毒，並擴增集結空間，分段分區起跑，會場入口與接駁車上車前將測量體溫，發燒者取消參賽資格。請報名參賽跑友落實衛生禮儀，如有發燒、咳嗽應儘速就醫休養，不參加活動。（編輯：李錫璋）1090226

2020新北市萬金石馬拉松3月將如期登場，新北市政府體育處26日表示，因應武漢肺炎疫情，將取消中、港、澳、韓選手參賽資格，並會消毒全區與會場、賽道。圖為新北市府為賽事宣傳的公共造景。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年2月26日