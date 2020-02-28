孫楊不滿遭國際仲裁禁賽8年 稱已委託律師上訴

（中央社台北28日電）對於涉嫌毀損毀藥檢血液樣本遭國際仲裁禁賽8年，中國奧運泳將孫楊今晚在微博發言表示，感到「震驚、憤怒、不能理解」，已委託律師提起上訴，「要為捍衛自己的合法權益奮戰到底」。

中國游泳協會方面則表示，支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益。

國際體育仲裁法庭（CAS）今天對3面奧運金牌得主、中國游泳選手孫楊作出各界關注已久的判決，孫楊因拒絕提供血液和尿液樣本進行藥檢而被判禁賽8年。孫楊可以在30天之內上訴至瑞士聯邦仲裁法庭，進行最終裁決。

孫楊晚間發文表示，剛剛訓練完畢，一直堅信自己的清白，收到國際體育仲裁院的裁決結果，「我感到震驚，憤怒，不能理解！」

他表示，明明按照禁藥檢查的各項規定，積極配合，只是因為檢查人員不具備資質，他們當時自己也承認了這一點，所以同意不帶走血樣，「怎麼就成了我的錯誤」。

孫楊指出，考慮到國際體育仲裁法庭在本案審理過程中存在的問題，已經委託律師依法向瑞士聯邦最高法院提起上訴。

他並重申，「堅信自己的清白，堅信事實必定戰勝謊言」，同時感謝各界的支持與幫助。「感謝國家體育總局，中國游泳協會和各級領導的關心，感謝國內外體育愛好者的支持！我要為捍衛自己的合法權益奮戰到底！」

據人民網報導，對於這項判決結果，中國泳協稍早也表示遺憾，並稱支持孫楊以法律手段維護自身合法權益。

中國泳協稱，一貫堅持對使用禁藥「零容忍」，一貫重視加強運動員反禁藥教育。2018年9月4日，國際泳總（FINA）授權的樣本採集機構—國際禁藥檢測管理公司（IDTM）對孫楊實施賽外檢查時，使用未經專業培訓、不具備法定資質人員採集運動員樣本，活動是非法和無效的。

中國泳協表示，支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益，並呼籲世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）、體育組織、禁藥檢查代理機構改進、完善規則，嚴格執行規則包括興奮劑檢查人員資證要求，「不能忽視運動員個人合法權利，不能讓任何人都可以去從事與運動員切身利益密切相關的興奮劑檢查工作」。（編輯：繆宗翰）1090228