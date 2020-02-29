中國泳將孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）中國奧運3金泳將孫楊因違反藥檢規定，禁賽8年，形同運動生涯告終。他過去狠嗆對手「輸家」影片再度流傳，不少人認為被嗆的選手終於討回公道。

去年7月在韓國光州的世界游泳錦標賽，孫楊在200公尺、400公尺自由式奪金。但賽後的頒獎台上，這位中國泳壇明星的風光場面卻有一點掉漆，甚至傳出噓聲。

當時孫楊被懷疑使用禁藥，400公尺銀牌的澳洲選手何頓（Mack Horton）不願跟孫楊站在同一個頒獎台上。200公尺銅牌的英國選手史考特（Duncan Scott）站得遠遠，拒絕與孫楊握手。

下頒獎台時，孫楊用手指向史考特，當面嘲諷「你是輸家，我是贏家」。

如今，體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）判定孫楊禁賽8年，原因是世界反禁藥組織（WADA）藥檢人員在2018年9月前往孫楊家中突襲藥檢，但他拒絕提供血液與尿液樣本。

當面被孫楊嗆「輸家」的史考特今天發出聲明：「我完全尊重並支持體育仲裁法庭做出的決定，我相信運動的公正性，所有運動員應在公平的起跑點上競爭，我相信體育仲裁法庭、世界禁藥組織支持這樣的價值。」

不願與孫楊站在同一個頒獎台的澳洲選手何頓說：「我的立場一直是支持公平的運動比賽。這永遠與個人或國家無關。我的立場沒有因為今天的結果而改變。」澳洲奧會也發聲支持判決結果。

有人對於孫楊只遭禁賽、沒有撤銷獎牌而不滿，南非泳將克羅斯（Chad le Clos）說：「就和很多清白的游泳選手一樣，我曾經跟孫楊比賽『輸』給了他。用藥作弊不應存在運動界，希望主管單位重新考慮，他對其他人的運動成績與生涯造成的傷害。」

孫楊透過社群媒體發文，稱當時的藥檢人員不符資格、藥檢程序不合規定，將委由律師提出上訴，「要為捍衛自己的合法權益奮戰到底」。不少支持者在「推特」（Twitter）上轉貼孫楊的聲明力挺。

支持孫楊的推文說：「孫楊受罰是因為他拒絕不合格的檢驗程序，而非檢測出用藥。世界反禁藥組織（WADA）、國際游泳總會（FINA）讓他保有獎牌，他將永遠是這些比賽的冠軍。輸家就是輸家。」

「孫楊沒有用藥，你們只是怕他拿更多金牌，你們應為使用這種噁心的手法感到羞恥。」

但也有人發現，孫楊支持者的帳號很多都申請不久、追隨者數字為零，疑似中國網軍五毛黨。澳洲體育記者馬克恩（James McKern）在一小時內也檢舉22個涉及人身攻擊的可疑帳號。

香港律師任建峰推文說：「孫楊有權接受正當的檢驗程序。然而，這種權益已遠超過普通中國人民在中國司法體制當中所能享有的權益。而他的申訴之詞聽起來就像中國政治領導人做錯事的一貫反應：永遠都是別人的錯。」（編輯：陳惠珍）1090229