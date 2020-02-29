林志光延長賽致勝安 東體木棒聯賽隊史首闖4強

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，台東體中29日與大理高中交手，台東體中以7比6拿勝，木棒聯賽改制後隊史首度晉級4強。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年2月29日

（中央社記者謝靜雯嘉義29日電）高中木棒聯賽8強，台東體中展現韌性，與大理高中鏖戰至延長賽第10局，林志光致勝安打、一棒送回2分，下半局大理追分不及，台東體中以7比6拿勝，木棒聯賽改制後隊史首度晉級4強。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強，台東體中今天與大理高中交手，兩隊攻勢互有往來，大理高中2局下半先攻下2分，東體3局反攻，靠著保送、接連安打、失誤、高飛犧牲打，追回3分、超前比分。

台東體中4局靠著王宇傑內野安打開啟攻勢，單局2安、2保送，再添2分，取得5比2領先；大理4局下半追分，抓準東體投手控球出狀況，1次四壞保送、2次觸身球保送，加上紀慶然關鍵安打，一棒送回2分。

大理高中6局再起攻勢，靠著胡繼崴三壘打、紀慶然適時安打，送回追平分，兩隊9局打完5比5僵持不下，突破僵局制延長賽第10局，東體上半局林志光關鍵安打，送回2分，下半局大理追回1分、追分不及、吞下敗仗。

林志光昨天先發8.1局好投，率隊闖進8強，今天則是打擊有表現，敲出關鍵安打，東體總教練葉明嘉表示，林志光本來就是拚勁很好的球員，接下來比賽繼續努力。

大理高中強打者李展毅，此次木棒聯賽敲3轟，長打實力備受關注，葉明嘉表示，球隊有做情蒐，發現李展毅對於第1球的攻擊慾望很強，投手將球壓在邊邊角角，有效壓制李展毅的攻擊。

台東體中繼高中棒球聯賽93學年度改制後，木棒聯賽最佳成績為101學年度第7名，今年闖進4強改寫隊史最佳，葉明嘉表示，東體近年成績越來越好，還是要歸功台東基層教練的努力，也希望球員明白，他們出賽不只是代表自己，而是代表整個台東。（編輯：張芷瑄）1090229