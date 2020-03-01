王柏融熱身賽2打數無安打 火腿逆轉勝歐力士

（中央社記者楊啟芳台北1日電）日本職棒今天歐力士猛牛交手日本火腿隊的官辦熱身賽，火腿隊王柏融2打數沒有敲出安打，不過火腿隊在平手時，7局下敲出連續安打攻下超前分，終場以7比3擊退歐力士隊。

火腿隊的王柏融今天先發打第7棒，擔任左外野手。王柏融2局下擊出三壘飛球出局，4局下擊出左外野飛球出局，5局上就由萬波中正代守左外野，退場休息。總計王柏融2打數沒有敲出安打，目前在官辦熱身賽打擊率3成33。

這場比賽1局上歐力士就展開攻勢，一、三壘有人時，莫雅（Steven Moya）敲出安打，先馳得點，之後杉本裕太郎再補上安打，帶有1分打點，歐力士取得2比0領先。

不過2局下火腿隊的中田翔轟出陽春全壘打，3局下石井一成再敲出1打點安打，火腿追平比分。5局上歐力士再添1分，6局下火腿隊的橫尾俊建敲出1打點二壘安打，雙方以3比3再度戰成平手。

不過7局下火腿隊展開攻勢，渡邊諒、清水優心、松本剛接連敲安打，攻下超前分，接著谷內亮太擊出內野安打，海老原一佳擊出帶有1分打點的滾地球，隨後今井順之助再敲高飛犧牲打；8局下郡拓也敲出1打點二壘安打，終場火腿隊就以7比3擊退歐力士隊。（編輯：張雅淨）1090301