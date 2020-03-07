林安可本季專職打者 投打二刀流需長遠計畫訓練

（中央社記者謝靜雯台北7日電）統一獅隊好手林安可受期待能否成為中職「投打二刀流」，但經教練團討論，確定本季將專職打者，希望借重林安可長打能力；至於二刀流目標，視個人意願再搭配更長遠計畫和訓練。

林安可業餘時期為投打二刀流好手，進中華職業棒球大聯盟後也自我期許往投打二刀流發展。截至目前，官辦熱身賽林安可以打者身分出賽，總計6場（4場先發），18打數敲出5支安打，包括1發全壘打，打擊率2成78。

林安可官辦熱身賽僅以投手身分出賽先發1場，總計投2局，被敲2支安打，包括1發全壘打，失掉3分責失分，出賽防禦率13.50。

統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿表示，林安可從去年秋訓就開始準備，希望新球季回投手丘，教練團從自辦熱身賽與官辦熱身賽中觀察，認為林安可控球和投球均速還有改善空間，距擔任稱職投手還有段路要走，非短期可達成的目標。

球團希望借重林安可長打能力，經教練團會議評估，林安可今年將專職打者，至於投打二刀流目標，明年球季將視個人意願搭配長遠計畫和訓練，讓林安可未來在中職表現可更穩固。（編輯：李明宗）1090307