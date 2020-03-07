將與能仁HBL爭冠 泰山教頭：意外的驚喜

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子4強決賽7日在台北小巨蛋舉行，泰山高中以94比79擊敗東山高中，晉級HBL冠軍戰，賽後泰山彭柏樺（後右起）、張東庭等人開心在場中慶祝，與東山球員（前）落寞形成對比。中央社記者張新偉攝 109年3月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）泰山高中今天在高中籃球聯賽4強賽，以94比79擊敗東山高中，明天將與尋求衛冕的能仁家商角逐冠軍，泰山教練廖文彬形容，是意外的驚喜，盼球員「將學長失去的東西拿回來」。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽今天在台北小巨蛋登場，泰山8強賽以84比89不敵東山，今天靠著彭柏樺、徐宏瑋聯手轟下50分，以及全隊外線火力發揮，轟進13記三分球，以15分差勝出，完成甜蜜復仇。

泰山高中教練廖文彬表示，自從8強賽結束後，球隊做了很多準備，他也告訴球員，心態要正確，無論哪一場比賽或小巨蛋有沒有觀眾，都要全力以赴。

面對冠軍戰對手能仁，廖文彬表示，雙方8強賽交手時，能仁陣中的史魯齊外線連發，明天將採取針對性防守策略，鎖定史魯齊、王凱裕、游艾喆等人，並以防守為主軸，用防守帶動進攻。

泰山今年以高二球員為主力，原先以晉級4強為目標，卻一路過關斬將闖進冠軍戰，廖文彬坦言沒想到，並直呼是意外的驚喜。

泰山前一次在103學年度闖進冠軍賽，最終輸給松山高中，以亞軍作收，這次二度叩關冠軍戰，瞄準隊史首冠，廖文彬透露，今天剛好有2名103學年度那屆學長到場，他也向球員喊話，「把學長失去的東西拿回來」。

談到冠軍戰，徐宏瑋認為，「就放開打，不要失常，就像今天一樣」，希望能穩穩地拿下冠軍。

因應武漢肺炎疫情，108學年度高中籃球聯賽自8強賽起採閉門戰，4強賽繼續沿用，但為讓家長也能參與球員重要時刻，每隊隊職員進場人數上限，從30人調升至50人，但在觀眾席觀賽的家長，得採取梅花座模式。

今年偌大的小巨蛋少了滿場觀眾，儘管場下球員與場邊家長仍賣力為場上球員打氣，但場面仍嫌冷清，廖文彬今天剛踏進球場時，也覺得「怪怪的」，他回憶起前一次打進小巨蛋那年，看不到有空位，今年看到空位這麼多，反而覺得視覺變更遠。

廖文彬表示，「能進小巨蛋，就是想打給大家看」，他認為可能會成為球員的遺憾。

不過，徐宏瑋則有不同的看法，雖然少了觀眾助陣，但他反而樂觀地說，「那就由我們自己來帶動氣氛」。（編輯：謝雅竹）1090307

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子4強決賽，泰山高中7日晚間以94比79擊敗東山高中，挺進冠軍戰，泰山徐宏瑋（左）拿下26分12籃板，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 109年3月7日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子4強決賽，7日晚場賽事由泰山高中（圖）與東山高中交手，終場由泰山笑收冠軍賽門票，場邊隊友賽後也衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 109年3月7日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組4強決賽7日在台北小巨蛋舉行，泰山高中（白衣）晚間以94比79擊敗東山高中（紫衣），成功晉級8日冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月7日