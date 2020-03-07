SBL下半季開打 台銀台啤收首勝

（中央社記者黃巧雯台北7日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）今天點燃下半季戰火，台灣銀行從領先超過20分到落後，最終發揮韌性，以100比94擊敗高雄九太，與台灣啤酒雙雙收下下半季首勝。

武漢肺炎疫情持續延燒，為避免群聚感染，SBL下半季例行賽改採為閉門比賽，不開放觀眾入場，下半季首週則在板橋體育館展開3連戰。

台銀下半季首戰與九太交手，在洋將瓊斯（Matt Jones）、米歇爾（Charles Mitchell）各攻下28分、24分領軍下，以100比94獲勝。

談到台銀一度領先超過20分，卻遭到九太後來居上，台銀球員張博勝分析，主因為球隊年輕球員居多，儘管領先時容易鬆懈，但至少還有能力逆轉回來。

另一場台灣啤酒與裕隆納智捷之戰，台啤陣中有4人得分雙位數，包括洋將巴克利（Kentrell Barkley）、塞瑟夫（Igor Zaytsev）各貢獻16、15分，最終以90比64輕取裕隆納智捷。

台啤陣中的黃鎮休季期間曾披上中華隊戰袍，參加亞洲盃男籃資格賽，此役拿下8分、4籃板，黃鎮認為，入選國家隊讓他獲取不少經驗，有助提升信心。（編輯：謝雅竹）1090307