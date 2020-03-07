更多編輯台推薦新聞：
澳門走出武漢肺炎疫情 香港評論一致讚好
兩岸

澳門走出武漢肺炎疫情 香港評論一致讚好

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光
國際

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光

洗手消毒防疫是常識 19世紀首位提倡者卻成醫界公敵遭迫害喪命
文化

洗手消毒防疫是常識 19世紀首位提倡者卻成醫界公敵遭迫害喪命

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

SBL下半季開打 台銀台啤收首勝

最新更新：2020/03/07 22:05

（中央社記者黃巧雯台北7日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）今天點燃下半季戰火，台灣銀行從領先超過20分到落後，最終發揮韌性，以100比94擊敗高雄九太，與台灣啤酒雙雙收下下半季首勝。

武漢肺炎疫情持續延燒，為避免群聚感染，SBL下半季例行賽改採為閉門比賽，不開放觀眾入場，下半季首週則在板橋體育館展開3連戰。

台銀下半季首戰與九太交手，在洋將瓊斯（Matt Jones）、米歇爾（Charles Mitchell）各攻下28分、24分領軍下，以100比94獲勝。

談到台銀一度領先超過20分，卻遭到九太後來居上，台銀球員張博勝分析，主因為球隊年輕球員居多，儘管領先時容易鬆懈，但至少還有能力逆轉回來。

另一場台灣啤酒與裕隆納智捷之戰，台啤陣中有4人得分雙位數，包括洋將巴克利（Kentrell Barkley）、塞瑟夫（Igor Zaytsev）各貢獻16、15分，最終以90比64輕取裕隆納智捷。

台啤陣中的黃鎮休季期間曾披上中華隊戰袍，參加亞洲盃男籃資格賽，此役拿下8分、4籃板，黃鎮認為，入選國家隊讓他獲取不少經驗，有助提升信心。（編輯：謝雅竹）1090307

延伸閱讀
SBL台銀上半季打出驚奇 年假可放12天SBL台銀雙洋將逞威 斬斷璞園5連勝

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報