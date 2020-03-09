更多編輯台推薦新聞：
早安世界》中研院找到武漢肺炎快篩關鍵 未來檢測只需15分鐘
早報

早安世界》中研院找到武漢肺炎快篩關鍵 未來檢測只需15分鐘

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見
生活

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

武漢肺炎疫情延燒 日專家建議日本職棒延後開幕

最新更新：2020/03/09 13:53

（中央社東京9日綜合外電報導）日本棒球機構（NPB）和日本職業足球聯賽（J.League）共同設置的專家小組建議，職棒開幕及足球聯賽恢復例行賽最好延期。NPB會長與J.League主席也都表達可能延期的看法。

日本經濟新聞報導，因應武漢肺炎疫情延燒，NPB和J.League日前舉行聯合記者會，宣布共同成立武漢肺炎對策聯絡會議；NPB與J.League也設置一個專家小組，成員包括東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫等3人，希望在本月中旬前彙整出意見書。

對策聯絡會議今天舉行第2次會議，專家小組建議，J.League原訂18日恢復例行賽及NPB原訂20日開幕，最好都延期舉行。

NPB會長齊藤惇在會後記者會表示，就他個人看法來說，現階段不得不延後開幕；J.League主席村井滿也說，就他現階段理解，18日要恢復例行賽有難度。

日本報知體育報導，NPB下午將舉行會議，12個球團將在商議後決定最後是否延期開幕。

J.League到本月15日的94場例行賽都已延期舉行，NPB則是到15日前的熱身賽都採「無觀眾比賽」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090309

延伸閱讀
因應武漢肺炎 日職棒球足球兩機構攜手度國難武漢肺炎延燒 日職巨人養樂多將打無觀眾熱身賽

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報