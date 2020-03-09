武漢肺炎疫情延燒 日專家建議日本職棒延後開幕

（中央社東京9日綜合外電報導）日本棒球機構（NPB）和日本職業足球聯賽（J.League）共同設置的專家小組建議，職棒開幕及足球聯賽恢復例行賽最好延期。NPB會長與J.League主席也都表達可能延期的看法。

日本經濟新聞報導，因應武漢肺炎疫情延燒，NPB和J.League日前舉行聯合記者會，宣布共同成立武漢肺炎對策聯絡會議；NPB與J.League也設置一個專家小組，成員包括東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫等3人，希望在本月中旬前彙整出意見書。

對策聯絡會議今天舉行第2次會議，專家小組建議，J.League原訂18日恢復例行賽及NPB原訂20日開幕，最好都延期舉行。

NPB會長齊藤惇在會後記者會表示，就他個人看法來說，現階段不得不延後開幕；J.League主席村井滿也說，就他現階段理解，18日要恢復例行賽有難度。

日本報知體育報導，NPB下午將舉行會議，12個球團將在商議後決定最後是否延期開幕。

J.League到本月15日的94場例行賽都已延期舉行，NPB則是到15日前的熱身賽都採「無觀眾比賽」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090309