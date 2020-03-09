善用布拉優勢 裕隆擊敗台銀下半季開胡

（中央社記者龍柏安台北9日電）裕隆納智捷今天靠著洋將布拉禁區逞威，攻下全隊最高的28分、18籃板，加上第4節射手群輪流發威，終場99比87擊敗台灣銀行，除止住2連敗，也在下半季勝場開胡。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在板橋體育館進行2場比賽，由於武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽採「閉門」方式舉行。

裕隆下半季洋將換成身高226公分的長人布拉（Sim Bhullar），前兩戰都吞敗仗，今天遭遇僅剩單洋將的台銀，布拉籃下卯起來打，加上第4節胡凱翔與簡浩聯手飆進3顆3分球，單節拉出一波32比18攻勢，才後來居上拿下勝利。

裕隆王牌射手「男模」呂政儒坦言，過去布拉仍效力達欣時期，「他就是個無解的難題，他的高度和籃下的成功率，都比之前的塞勒（Garret Siler）更好。」

呂政儒也強調，今天由於台銀只剩一名洋將作戰，因此他們更要善用布拉的優勢。

台銀洋將米歇爾（Charles Mitchell）因腿部拉傷今天休兵一天，只剩瓊斯（Matt Jones）苦撐，他今天轟下本季最高的40分，卻沒能留下勝利，賽後他也無奈地說：「我們只有一個洋將，大家都很努力，打得也比上一場好，可惜比賽最後的結果很艱難。」（編輯：黃世雅）1090309